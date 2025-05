Gasperoni: "Pareggio giusto", Selva: "Non era semplice raddrizzare la partita"

Soddisfatti i due tecnici nel dopo gara per il risultato ottenuto:

"Eravamo partiti bene, - ha detto Alex Gasperoni - si era sbloccata la partita in maniera giusta. Ovviamente si sapeva che era una partita da soffrire fino alla fine. Ci sono giocatori importanti nell'altra squadra e tutti vogliono un risultato. Nel secondo tempo siamo usciti un po' remissivi, abbiamo preso il gol e alla fine siamo venuti fuori di nuovo. Secondo me è un pareggio giusto, due squadre che hanno giocato alla pari. Oggi era molto caldo, però ci sta come risultato al momento. Bisogna andare in campo per cercare di vincere tutte e due. La prima abbiamo pareggiato, abbiamo la partita tutta aperta per tutte e due le squadre, cerchiamo di fare una gran partita al ritorno".

"Il primo tempo c'era molto caldo, - ha detto Andy Selva - abbiamo preso il gol su una posizione errata. Non era semplice raddrizzare la partita, anche perché i ritmi si stavano abbassando visto il caldo. Credo che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo". Un risultato che vi dà il vantaggio per la gara di ritorno da non sottovalutare. "Noi non pensiamo al vantaggio, come non l'abbiamo pensato in questa partita, non penseremo neanche nell'altra. Noi giocheremo la partita per vincere. Poi dopo si vedrà in campo se siamo stati bravi o no".