CAMPIONATO SAMMARINESE Gasperoni: “Stare uniti per uscire da questo momento”. Selva: “Siamo in grande crescita” Il vice allenatore del Tre Penne Alex Gasperoni indica la strada per uscire dalla crisi. Il tecnico del Cosmos Andy Selva si dichiara soddisfatto di una vittoria su di una diretta concorrente per i play off

Alex Gasperoni vice allenatore Tre Penne “Non è un momento di quelli buoni sicuramente, la reazione dei ragazzi in campo dopo la partita di mercoledì era stata ottima, primo tempo, ma anche secondo tempo, il momento in cui avevamo la partita un po' sotto controllo, avevamo schiacciato loro purtroppo per un errore ingenuità abbiamo preso gol, però succedono anche queste cose qua non è il momento migliore sicuramente, ma non dobbiamo abbatterci e continuare ad andare avanti sicuramente perché la strada per il playoff è ancora lunga, possibilità ce ne sono e dobbiamo arrivarci sicuramente nel miglior modo possibile. Come si esce da questi momenti? Insieme, tutti insieme, ci si stringe insieme a squadra, bisogna puntare un obiettivo e cercare di andare fino in fondo e cercare di far diventare questo obiettivo qualcosa di concreto per riadrizzare questa stagione. Fermo restando che ancora deve pronunciarsi il giudice sportivo e attendiamo chiaramente gli sviluppi in caso in cui fosse 3-0 a tavolino, comunque il Tre Penne farà di tutto nella partita di ritorno per ribaltare questo risultato. Certo, sicuramente, perché i ragazzi ovviamente in campo hanno dimostrato che sono stati la squadra migliore all'andata e lo vorranno fare sicuramente anche al ritorno.

Andy Selva allenatore Cosmos: “Diciamo che abbiamo fatto una grande gara, siamo stati sempre in partita, abbiamo imposto noi il gioco in nostro ritmo e sono veramente contento di ragazzi, di tutti quelli che hanno partecipato e di quelli che invece non hanno potuto giocare ma erano sempre parte integrante del gruppo. E' un Cosmos che sta venendo fuori la distanza? Beh, sapevamo che avevamo qualche defezione di troppo e quindi stiamo recuperando e con recuperare giocatori importanti viene meno anche comunque sia la timidezza iniziale, quindi ci stiamo sciogliendo, stiamo facendo le cose giuste, stiamo lavorando bene e questo deve essere il primo tassello”.

