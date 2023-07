FEMMINILE Geppino Marino lascia la San Marino Academy Clamoroso dietrofront dell'ex tecnico di Venezia e Napoli che solo due settimane fa aveva trovato l'accordo con la squadra sammarinese

Geppino Marino non sarà l’allenatore della Prima Squadra femminile della San Marino Academy. Con un inatteso dietrofront, l’ex tecnico di Venezia e Napoli abbandona il Titano prima della preparazione. Il vicepresidente della San Marino Academy Marco Baldazzi si dice “deluso e amareggiato per quanto accaduto. Il tecnico Marino non ha mantenuto la parola data comportandosi in maniera poco professionale. Era stato impostato anche un certo tipo di mercato d’accordo con il tecnico. Siamo rimasti molto sorpresi da questo suo comportamento, ne prendiamo atto e proseguiamo per la nostra strada”. Nelle prossime ore verrà annunciato il nuovo tecnico a cui verrà affidata la Prima squadra femminile.

