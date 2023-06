CONFERENCE LEAGUE German Denis alla Fiorita per la Conference

German Denis alla Fiorita per la Conference.

In vista della sfida di Conference League contro Zimbru Chisinau, La Fiorita si rinforza con German Denis, ex attaccante di Atalanta, Napoli, Udinese, Reggina e Cesena, reduce dalla stagione in serie D con il Real Calepina.

