QUALIFICAZIONI FUTSAL WORLD CUP 2024 Germania-San Marino 5-0

Severa sconfitta per la Nazionale di Futsal nella seconda partita delle qualificazioni al Mondiale 2024. La squadra di Osimani è stata superata per 5-0 dai padroni di casa della Germania che hanno dato l'impressione di controllare il gioco fin dalle prime battute. I sammarinesi hanno giocato un secondo tempo orgoglioso, ma non sono mai riusciti a mettere in difficoltà i tedeschi.

Dall'inviato Roberto Chiesa

