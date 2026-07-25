CALCIOMERCATO Giacomo Benvenuti dal Sassuolo alla D: giocherà alla Fidelis Andria Il terzino della Nazionale acquistato in via definitiva dai pugliesi. Disputerà il girone H

Giacomo Benvenuti dal Sassuolo alla D: giocherà alla Fidelis Andria.

Giacomo Benvenuti passa dalla Primavera del Sassuolo alla Fidelis Andria. Il terzino destro della Nazionale sammarinese, classe 2006, lascia il neroverde dopo sei stagioni, di cui cinque trascorse nel settore giovanile - debuttando anche in Youth League con 4 presenze e un goal - e una in prestito al Victor San Marino in Serie D. Per Benvenuti si tratta di un trasferimento a titolo definitivo: in Puglia disputerà il girone H di Serie D.

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