Giacomo Benvenuti: “La Nazionale mi mancava molto, felice di essere tornato”

Notevole ritardo del volo che da Forlì ha condotto la Nazionale sammarinese ad Ostrava Repubblica Ceca, dove domani ore 18 si giocherà l’amichevole internazionale. Ritardo dovuto alla nebbia che imperversa sulla Repubblica Ceca e che ha impedito il decollo in orario prestabilito. La Nazionale ha atteso all’aeroporto di Forlì l’ok per la partenza. In rosa è tornato il difensore classe 2006 Giacomo Benvenuti rientrato dopo l’infortunio al ginocchio sinistro. "Mi sento in questo momento molto bene - commenta - sono felicissimo di essere tornato. Mi era mancata la nazionale e non vedo l'ora di tornare a giocare. Penso che queste due partite mi serviranno per trovare dei minuti. Spero di averne il più possibile, ma farò qualsiasi cosa che mi chiederà il mister".

"Anche un infortunio come il mio, non grossissimo e che m'ha tenuto fuori qualche mese, è stato un periodo lungo e non vedevo l'ora di ritornare". In vista delle amichevoli contro Repubblica Ceca e Romania Benvenuti si dice pronto: "Per noi non ci sono partite amichevoli, ovviamente cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Noi andiamo in Repubblica Ceca con l'obiettivo di di vincere. Ovviamente la mentalità deve essere quella. Poi ovviamente sappiamo che sono partite un po' proibitive contro avversari e di grandissimo livello, però sicuramente non andiamo là con la paura".

Lorenzo Giardi





