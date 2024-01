MERCATO Giacomo Cecconi lascia il Tre Fiori e passa al Murata Movimenti anche per Folgore e Virtus

Diversi movimenti di mercato nel Campionato Sammarinese. L'attaccante Giacomo Cecconi lascia il Tre Fiori e passa al Murata. La Folgore ha ingaggiato 4 nuovi calciatori. Si tratta dei difensori Patrick Tribiano e Juan Kasa, del trequartista Yusuf Ozuyer e dell'attaccante Gennaro Capparelli. Novità in porta per la Virtus: preso Lasagni, ex Pietracuta, mentre Barbieri passa in prestito al Pennarossa.

