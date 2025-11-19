Giacopetti colpisce in avvio, poi la Romania passa 7 volte

Per gli amanti dei numeri Giacopetti ne fa 1, Vitaioli ne fa 100, la Romania 7 e Lucescu 80, però di anni, portati alla grandissima orgogliosamente lucidamente in panchina che l'unico posto dove si sta tra i giovani e non si invecchia mai. Giovanissimi come Nicolas Giacopetti che gioca per il forfeit last minute di Nanni e apre all'alba del match le porte ad un sogno che dura quel che dura però è bellissimo. Bellissimo per il pressing alto, per il coraggio, la personalità e anche gli errori che un po' sono da correggere e un po' si correggeranno da soli, con l'età. Quella dell'esperto Dante Rossi, pure lui in forse fino all'ultimo poi pronto al solito contributo di generosità e anche di sfortuna quando buca Colombo e fa 1-1. Col tempo che passa esce la Romania che viene giù con la fiumana e il diluvio che sciacqua Ploiesti fin dalla mattinata. E' il minuto 28 quando Bairam la ribalta e subito dopo è super Colombo a inventarsi la mandrakata su tuffo di Dragomir. Il 3-1 che arriva con l'ex parma Man a fine primo tempo è il segno il secondo sarà ancora più difficile. Perché tenere le distanze e le corse su un campo sempre più allentato è facile pensare possa essere un problema e un problema lo è. Tutti fanno il proprio, Colombo qualcosa in più, ma gira male quando Valentini si intesta il secondo autogol della serata e adesso sul 4-1 il punteggio non può più essere suolo un dettaglio. Al minuto 75 però Vitaioli fa il suo ingresso in campo e indossa per la centesima volta la maglia della Nazionale. Fa la storia e si emozionerà in un dopo partita che più bello non si può. Lo fa contro la Romania di Hagi, che è il figlio del divino Gheorge, contro la Romania di Lucescu che invece è sempre lui, un infinito maestro di 80 che pare sempre voglia fermarsi per cambiare splendidamente idea dopo mezz'ora. Prima della fine ci sono anche Ratiu e un rigore di Monteanu. A volerli contare, per quel che conta sono 7, eppure chi non la rivivrebbe anche subito una serata così?







