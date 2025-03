CIPRO-SAN MARINO Giacopetti, Fabbri e Zannoni: "Siamo venuti per giocarcela e lo abbiamo fatto" La parola ai protagonisti di Cipro - San Marino

Nicolas Giacopetti, attaccante: "Ho avuto quella palla lì, uscita, mi hanno detto per poco, io non l'ho vista, era l'1-1 che cambiava decisamente la partita. E' stato un primo tempo abbastanza buono e il secondo tempo per un piccolo errore abbiamo regalato un gol e dopo siamo saliti un po' tutti e sul secondo gol ci hanno preso in ripartenza e l'abbiamo preso".

Filippo Fabbri, difensore: "Abbiamo fatto un primo tempo importante, abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister, infatti si è visto poi in campo, chiaramente nel secondo tempo anche noi abbiamo provato ad esporci un po' di più e abbiamo commesso degli errori che hanno portato al gol, però comunque abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister. Abbiamo visto che comunque anche con queste nazionali qui si può giocare e chiaramente dobbiamo stare un attimo più attenti e oggi comunque ci ha salvato anche Edoardo Colombo, però secondo me è una prova positiva".

Si sapeva che dopo la Nations League il livello si sarebbe fatalmente alzato in queste qualificazioni, Roberto Cevoli dice sempre che voi siete pronti per alzare ulteriormente anche il vostro, stasera forse è la prima riprova di questo?

"Sì esatto, lo sapevamo, in Nations League avevamo l'obiettivo di vincerlo, di vincere il girone, mentre adesso gli obiettivi sono altri, come è normale che sia".

Samuele Zannoni, centrocampista: "Quello che avevamo provato è andarli a prendere alti e provare a fargli male subito, poi magari io potevo fare qualcosina in più, potevo calciare un pelo meglio, un pelo più forte, ma alla fine è andata bene. Siamo consapevoli che stiamo crescendo, stiamo ampliando il nostro bagaglio, dobbiamo fare sempre di più, dobbiamo provare a fare di più e piano piano le cose verranno".

