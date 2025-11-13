AMICHEVOLE INTERNAZIONALE Giacopetti: "Questo è un grande gruppo. Vogliamo sbloccarci" L'attaccante del Pietracuta e della Nazionale sammarinese Nicholas Giacopetti dichiara, in conferenza stampa, di volere a tutti i costi il gol

Nicholas Giacopetti, attaccante Nazionale San Matrino:

"Come ha detto il mister non esistono amichevoli. Sappiamo l'importanza della partita che ci aspetta e conosciamo la forza dei nostri avversari, ma vogliamo fare tutto quello che è necessario per provare a fare risultato. Dobbiamo stare sempre concentrati e non abbassare mai la guardia, non possiamo permettercelo. Siamo un grande gruppo e vogliamo dimostrarlo".

Nel video l'intervista

