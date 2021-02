Gianluca Bollini, Luca Della Balda e Paride Bugli progettano il nuovo San Marino Calcio

Sono state gettate le basi per la nascita di un "nuovo" San Marino Calcio. Promotori dell'iniziativa i sammarinesi Gianluca Bollini, Luca Della Balda e Paride Bugli. L'obiettivo è quello di ripartire dal campionato di serie D già dalla prossima stagione con un progetto che veda coinvolte anche la Federcalcio Sammarinese, le società sportive e le Istituzioni del Titano, con lo scopo prioritario del "rafforzamento dell’intero movimento calcistico sammarinese".





Entro il mese di febbraio, l'iniziativa dettagliata verrà sottoposto all’attenzione del Congresso di Stato e del CONS e verrà illustrato a tutte le società affiliate alla FSGC.

Questo il comunicato dei promotori del progetto:

"Un gruppo di sammarinesi, uniti dalla passione per il calcio, ha deciso di ridare vita al San Marino Calcio. Convinti che San Marino debba avere una propria squadra di calcio in grado di disputare i campionati italiani organizzati dalla FIGC, così come accaduto dal 1968 in avanti con risultati, peraltro, di assoluto prestigio. La rinascita del San Marino Calcio si pone quale scopo prioritario il rafforzamento dell’intero movimento calcistico sammarinese ed è pertanto essenziale che questa iniziativa venga condotta in stretta collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ed anche con le società sportive sammarinesi. Il progetto di massima è già stato presentato ai vertici della FSGC ed alla Segreteria di Stato per lo Sport, i quali hanno favorevolmente accolto l’iniziativa ed espresso la loro disponibilità a sostenerla, nei rispettivi ambiti e competenze. Entro il mese di febbraio il progetto dettagliato verrà sottoposto all’attenzione delle autorità istituzionali competenti (Congresso di Stato e CONS) e verrà illustrato a tutte le società affiliate alla FSGC, con l’auspicio che possa ricevere l’adesione ed il sostegno di un ampio numero di appassionati sammarinesi, convinti che si possa attivare una virtuosa sinergia nell’interesse del movimento calcistico del nostro paese e in particolare dei calciatori delle nostre nazionali. Sin d’ora possiamo anticipare che il programma prevede l’iscrizione, già dalla prossima annata calcistica 2021-2022, al campionato italiano di Serie D, ritenendo che la piazza di San Marino abbia tutte le potenzialità per poter dignitosamente competere in tale categoria".