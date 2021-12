VICTOR SAN MARINO Gianluca Bollini: "Potrebbe arrivare un difensore, altrimenti mercato chiuso" Il direttore sportivo del Victor San Marino ha fatto il punto sul mercato e commentato la possibile sospensione del campionato.

Era in programma per oggi pomeriggio l'allenamento congiunto tra il Victor San Marino e il Cattolica, precedentemente programmato con il Rimini. A causa di alcuni casi di positività riscontrati nel gruppo squadra è dunque saltato l'impegno di oggi per i biancoazzurri, che torneranno in campo nel week end dell'8/9 gennaio per la 16' giornata di campionato in casa contro il Classe. Si chiude intanto oggi il mercato per i giocatori già tesserati. Poi aprirà quello per gli svincolati. Ancora dunque qualche ora di tempo per assicurarsi qualche altro rinforzo in vista della seconda parte di stagione che resta comunque a rischio visto l'andamento dei contagi. Proprio oggi è prevista una videoconferenza tra tutti presidenti dei Comitati Regionali ed il Commissario della LND Giancarlo Abete. I Comitati poi decideranno sulla sospensione dei campionati a livello dilettantistico e giovanile.



Nel video l'intervista di Gianluca Bollini, Ds Victor San Marino

