Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha utilizzato il suo profilo social per congratularsi con Marco Tura per la rielezione al vertice della FSGC. Nella sua storia il numero 1 del calcio mondiale scrive: "Congratulazione a Marco Tura per la rielezione a Presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, Gianni Infantino FIFA President"