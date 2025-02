ELEZIONE FSGC Gianni Infantino si complimenta con Marco Tura Il numero 1 della FIFA ha usato i social per congratularsi con il presidente della FSGC.

Gianni Infantino si complimenta con Marco Tura.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha utilizzato il suo profilo social per congratularsi con Marco Tura per la rielezione al vertice della FSGC. Nella sua storia il numero 1 del calcio mondiale scrive: "Congratulazione a Marco Tura per la rielezione a Presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, Gianni Infantino FIFA President"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: