Giaquinto: ”I ragazzi stanno dimostrato maturità”

Sentiamo Alessandro Giacquinto

Il notevole ritardo non ha condizionato l’umore della squadra . “I giovani Under 21 - dichiara il Vice Presidente Fsgc Alessandro Giacquinto - hanno dimostrato di saper restare tranquilli e sereni nonostante le tante ore di attesa in aeroporto. Ho seguito L’Under in diverse trasferte - continua Giaquinto- e credo si possa crescere molto. Sono contento per Nanni e Mularoni giocatori che potrebbero essere qui con noi ma ormai sono in Nazionale Maggiore e questo è merito loro ma anche dello staff tecnico che ha lavorato per questo”.

Sentiamo il Vice Presidente Fsgc Alessandro Giacquinto