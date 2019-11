Giardi: "Sono stato preso in considerazione cosa non avvenuta prima". Simoncini: "Vestire questa maglia è sempre un orgoglio"

Sentiamo Mattia Giardi e Aldo Junior Simoncini

Il centrocampista Mattia Giardi ha parlato del solito match molto complicato con una Russia forte e mai doma: "se non fosse stato per Simoncini - ha dichiarato- il passivo sarebbe stato più pesante" Poi si è soffermato sul suo primo ciclo in Nazionale: "Sono molto contento della considerazione che ho avuto, cosa mai accaduto in precedenza". Il portiere Aldo Junior Simoncini è alla sua seconda partita da titolare gestione Varrella e come sempre ha fatto ampiamente il proprio dovere: "Indossare questa maglia - ha detto- è sempre un orgoglio, quando verrò chiamato darò sempre il massimo per la Nazionale"