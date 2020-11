Gibilterra promossa, con il Liechtenstein basta il pari

Per salire in Lega C Gibilterra deve solo evitare di perdere in casa col Liechtenstein, forte dei 3 punti in più. Missione compiuta: esce un 1-1, col decisivo gol dei rossi che in realtà gol non è: Mouelhi s'inserisce sul corner di Walker e inganna Hobi, il pallone passa e Frommelt tocca sulla schiena di Brandle, di conseguenza firmatario dell'autorete. A rendere meno serena la serata di Ribas ci pensa il portiere Coleing, che fa muro sul sinistro da lontano di Hasler ma poi, sulla punizione di Yanick Frick, s'impappina nel flipper: sul colpo di testa di Hasler è goffo nella respinta, favorendo la svirgolata ancora di Hasler e il tocco del pari di Noah Frick.



A questo punto il Liechtenstein ha bisogno di un solo gol per salire in C, nella ripresa però le occasioni migliori per vincerla sono dei padroni di casa. L'onnipresente Walker va di punizione dalla lunetta e centra la traversa, poi lancia e avvia il triangolo tra Ronan e De Barr, col secondo che è in fuorigioco e invalida la rete del primo. Dunque finisce patta e fa festa Gibilterra, che sale di categoria insieme alle vincitrice dell'altro girone, le Far Oer. Per capire chi le sostituirà, tocca aspettare il playout tra le ultime classificate dei quattro gruppi della Lega C: a giocarsi le due retrocessioni saranno Cipro, Estonia, Kazakistan e Moldova.