NATIONS LEAGUE Gibilterra promossa, con il Liechtenstein basta il pari

Gibilterra vince il girone 2 di Lega D di Nations League ed è promossa alla Lega C. Alla squadra di Julio Ribas basta il pareggio contro il Lichtenstein. Sotto La Rocca si mette bene la partita, con l'autorete di Noah Frommelt che porta in vantaggio in padroni di casa dopo 17 minuti. Il Liechtenstein ha il merito di riuscire a pareggiare prima della fine di tempo con Noah Frick. Nella ripresa Gibilterra mantiene il pari che vale la storica promozione in Lega C di Nations League. Gibilterra che chiude il girone al comando con 8 punti davanti a Lichtenstein 5 e San Marino 2.

