QUALIFICAZIONI FUTSAL WORLD CUP 2024 Gibilterra ribalta San Marino (1-2) Busignani illude nel primo tempo, poi arriva la doppietta di El Andaloussi

Un tempo, il secondo, e cambia tutto. Punteggio, classifica e anche valutazione generale della spedizione. Perché alla fine del primo tempo, con San Marino in vantaggio 1-0, il problema sembrava quello di non averla chiusa. E forse è stato proprio così, perché nella ripresa Gibilterra ha provato a sporcarla e metterla sul fisico, mentre i ragazzi di Osimani, che giocano meglio a Futsal, a Futsal hanno giocato poco e male. Il vantaggio di Busignani a metà del primo tempo sembrava aver messo le cose a posto. Anche perché grazie al sesto fallo di squadra, Busignani è andato anche a calciare il tiro libero del possibile 2-0. Gibilterra era questo palo e poco altro. Ma è stato il secondo tempo a presentare una formazione sammarinese meno reattiva del solito. Mancava convinzione, o forse solo un po' di gamba. Mancava la reattività che ha portato il pari di Gibilterra che poi con entusiasmo è andata anche a prendersi l'appuntamento con la storia. Il raddoppio arriva a raccontare tutte le difficoltà sammarinesi. Il finale è tutto all'insegna del portiere di movimento e della generosità. Perché anche quando le cose non vanno questa nazionale è generosa. Ma finisce così senza la rete del 2-2 che sarebbe bastata per salvare il terzo posto. Finisce 2-1 una partita e non finisce il mondo. Perché anche i percorsi più virtuosi vivono di molti passi avanti e qualche passo indietro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: