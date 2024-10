Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 con Gibilterra vicino alla rete con la traversa di Lopes e l'occasione di Nanni in chiusura di frazione, nella ripresa Gibilterra trova la rete al 62' con Britto. San Marino va vicino al pari al 86' con Battistini dal limite, la palla è alzata in angolo dal portiere di casa. Nei cinque minuti di recupero i Titani provano ma non riescono a trovare il pari.