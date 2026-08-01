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Gigi Benedettini, l'eroe che i tifosi inglesi non hanno mai dimenticato

il 50enne Matthew Jones aveva 17 anni quando in TV vide Benedettini parare il rigore a David Platt. A distanza di 33 anni lo ha voluto incontrare

di Lorenzo Giardi
1 ago 2026

Il 17 febbraio 1993, a Wembley, nella gara di qualificazione ai Mondiali di USA '94, il portiere sammarinese Pierluigi 'Gigi' Benedettini neutralizzò al 90' il calcio di rigore del capitano inglese David Platt. Il centrocampista, in quel periodo alla Juventus poi passato alla Sampdoria, aveva già segnato quattro reti e quel rigore gli avrebbe permesso di realizzare una storica cinquina. Benedettini si distese sulla sua sinistra e respinse il tiro, strappando gli applausi di Wembley.

Quel rigore parato non è mai stato dimenticato da tanti tifosi inglesi. Uno di questi è certamente Matthew Jones classe 1976, aveva 17 anni quando davanti alla TV rimase impietrito davanti al gesto tecnico del portiere della nazionale sammarinese. Fin da ragazzo ha sempre sognato di incontrarlo per fargli i complimenti di persona ed oggi ha coronato il suo sogno. Per “Gigi” una bella sorpresa. Quel 17 febbraio 1993 è la data che rappresenta il punto più alto della sua splendida carriera da portiere.




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