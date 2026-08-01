FRANCO BARESI Gigi Benedettini: “Onorato della dedica ricevuta da Franco Baresi” Il portiere della Nazionale sammarinese Pierluigi Benedettini difese la porta dei biancoazzurri contro l'Italia il 19 febbraio 1992

19 febbraio 1992. È la storica data della prima sfida tra San Marino – Italia. La cornice è quella dello Stadio Dino Manuzzi. I biancoazzurri del ct Giorgio Leoni ospitano a Cesena gli azzurri di Arrigo Sacchi. L'Italia s'impone 4-0 con due reti per tempo. La nazionale del Titano sta muovendo i primi passi nelle gare internazionali, appena quattro mesi prima l'ultima partita nelle qualificazioni a Euro '92. Per l'Italia è già iniziato il lavoro in vista dei mondiali di USA '94, dopo la mancata qualificazione agli europei e l'arrivo del tecnico di Fusignano al posto di Azeglio Vicini. Davanti ai 10 mila di Cesena, la nazionale sammarinese schiera: Benedettini, Conti, Muccioli, Marco Mazza, Gobbi, Guerra, Manzaroli, Bonini, Paolo Mazza, Francini, Baciocchi. Italia: Zenga, Mannini, Maldini, De Napoli, Costacurta, Baresi, Bianchi, Donadoni, Casiraghi, Baggio, Evani. Franco Baresi giocherà solo il primo tempo poi venne sostituito da Riccardo Ferri. Un ricordo indelebile di quel pomeriggio, la sfida che dava l'opportunità di scontare la squalifica a Gian Luca Vialli, si giocò alle 15, di Pier Luigi Benedettini che ricevette da Franco Baresi un grande regalo.

Intanto continuano incessantemente i messaggi di cordoglio da tutto il mondo, a Milano è ininterrotta la sfilata di tifosi del Milan che vogliono regalare un pensiero speciale al loro capitano. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedi 4 agosto ore 11. È stato inoltre proposto, con un'iniziativa bipartisan di alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, l'inserimento del nome di Baresi nel Famedio del Cimitero Monumentale, il Pantheon civico dei milanesi illustri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: