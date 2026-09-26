Giocondi: "Finlandia squadra molto forte", Della Balda: "Felice per l'esordio, peccato per il risultato"

Ne video le interviste con i due centrocampisti di San Marino, Simone Giocondi ed Enea Della Balda.

Ritorno in nazionale per Simone Giocondi, debutto per Enea Della Balda. Nella serata dello Stadium i due centrocampisti rappresentano alcune delle note positive per San Marino.

"Abbiamo giocato contro una delle favorite del girone, se non la favorita - ha detto Simone Giocondi - Sappiamo che non era facile, sicuramente anche per l'espulsione che ha complicato ancora di più i piani. Abbiamo la fortuna di poter tornare subito in campo con tre partite, praticamente in otto giorni, e abbiamo la possibilità di rifarci, anche se sicuramente anche la prossima non sarà contro un avversario facile".

Com'è stato l'impatto, il tuo impatto nella partita?

"Io do sempre il massimo sia in allenamento sia poi con il club, con la squadra, per farmi trovare pronto. Poi è normale che giocare contro giocatori che viaggiano a ritmi diversi rispetto a quello che può essere un'eccellenza, una serie D, non è mai facile. Però l'obiettivo è sempre quello di entrare con la testa giusta per dare tutto se stessi. Poi se vengono anche le giocate è meglio ancora".

Felice per l'esordio in nazionale il centrocampista Enea Della Balda

"Sono innanzitutto molto contento di essere riuscito a entrare in partita, ma il risultato non ci premia tanto, però ci rifaremo sicuramente nelle prossime gare".

Te l'avevo già chiesto quando ancora la maglia della Nazionale non l'avevi vestita, se non quella dell'Under 21 o quelle delle giovanili. Che peso ha la maglia della Nazionale maggiore?

"Ha un peso molto importante e soprattutto quando sei davanti a così tanti tifosi è sempre un'emozione, però cerco sempre di riuscire a dare il meglio di me in campo".

C'è stata anche quella bella azione nella quale ti abbiamo visto partire decisissimo, si poteva anche andare a tirare in porta?

"Sì, purtroppo l'ho controllata male, non sono riuscito ad andare verso la porta e adesso mi rifarò dai".

C'è una dedica particolare, una tua dedica per questo esordio?

"La dedico soprattutto alla mia famiglia e ai miei compagni di squadra anche del Tropical Coriano che mi sono sempre stati vicini anche in questi giorni"







