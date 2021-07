Giorgia Bertolotti nuovo acquisto della San Marino Academy

Giorgia Bertolotti, classe 1997, è il sesto acquisto della San Marino Academy. La centrocampista, nata a Brescia, si era scontrata con le Titane nel 2019, dove queste ultime avevano vinto. Giorgia non nasconde l'entusiasmo: “Ricevere questa chiamata mi ha emozionato e riempito di soddisfazione. So che troverò un ambiente professionale ed estremamente organizzato, ed è anche questo, se non soprattutto questo, ad avermi spinto verso la San Marino Aacdemy. Ho una gran voglia di iniziare".









Mister Recenti potrà contare su una giocatrice che garantirà qualità in mezzo al campo. “Le mie caratteristiche principali sono la tecnica e la visione di gioco - spiega lei stessa - Mi piace andare al tiro e anche inserirmi. Sono certamente più una palleggiatrice che un’incontrista.”