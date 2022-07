Grande emozione per il direttore tecnico del Tre Fiori Giorgio Leoni per il risultato ottenuto contro il Fola Esch. Per l'ex ct di San Marino è la seconda qualificazione al turno successivo delle coppe europee da quando ricopre il ruolo di dirigente. Leoni non pone limiti e sogna un'altra imprese. Poi parole per il tecnico Andy Selva: "Un allenatore fantastico che sa di calcio".

Nel video l'intervista