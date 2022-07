CONFERENCE LEAGUE Giorgio Leoni: "Una qualificazione storica, chissà che non si possa fare ancora meglio" Per l'ex ct di San Marino è il secondo passaggio del turno, nella veste di dirigente, dopo quello in Europa League nel 2018.

Grande emozione per il direttore tecnico del Tre Fiori Giorgio Leoni per il risultato ottenuto contro il Fola Esch. Per l'ex ct di San Marino è la seconda qualificazione al turno successivo delle coppe europee da quando ricopre il ruolo di dirigente. Leoni non pone limiti e sogna un'altra imprese. Poi parole per il tecnico Andy Selva: "Un allenatore fantastico che sa di calcio".

Nel video l'intervista

