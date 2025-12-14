TV LIVE ·
Giornata di pareggi a San Marino: tre gli 1-1, vince solo il Tre Penne

Folgore e Domagnano riprendono Juvenes Dogana e La Fiorita allo scadere, il Pennarossa ferma il Cosmos

di Nicola Petricca
14 dic 2025
Foto: Fsgc/Novelli
Foto: Fsgc/Novelli

È una domenica di pareggi per il Campionato sammarinese, con tre 1-1 su quattro gare, nel 13° turno. Folgore e Domagnano riprendono all'ultimo minuto di recupero Juvenes Dogana e La Fiorita, mentre tra Cosmos e Pennarossa succede tutto nei tempi regolamentari. L'unica vittoria di giornata è del Tre Penne, per 2-0 sul Cailungo.

Con questi risultati si amplia il divario tra il Domagnano e il Tre Diori, ora separati da 5 punti, mentre il Tre Penne si riporta a -3 dai giallorossi. Nulla cambia nella parte bassa della zona playoff, con La Fiorita, Folgore e Cosmos tutte ancora in quest'ordine, distanziate di un punto l'una dall'altra. Ne approfitta perciò il Fiorentino, che scavalca Pennarossa e Juvenes Dogana, va all'ottavo posto e si porta a -2 dal Cosmos.

Il risultati del 13° turno: San Marino Academy U22 - San Giovanni 1-1, Murata - Virtus 0-2, Libertas - Tre Fiori 0-4, Faetano - Fiorentino 0-3, Pennarossa - Cosmos 1-1, La Fiorita - Domagnano 1-1, Folgore - Juvenes Dogana 1-1, Cailungo - Tre Penne 0-2.




