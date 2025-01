CALCIO GIOVANILE Giovanile U16: la San Marino Academy cede 3-1 con la Vis Pesaro

La San Marino Academy non ripete la vittoria di Gubbio. All'Ezio Conti di Dogana la Vis Pesaro si impone 3-1 in rimonta. Gara che inizia bene per la squadra di Loris Bonesso che dopo appena sei minuti la sblocca. Sul lungo rilancio dalle retrovie, Raschi si ritrova il pallone tra i piedi e lascia partire un gran tiro che Mattioli mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, Marra di testa serve Massenzio che si gira prontamente trovando ancora pronto il portiere che però non trattiene, Stefani si fionda sul pallone e viene fermato in maniera fallosa.

E' rigore che Diego Marra trasforma spiazzando Mattioli. La Vis impiega appena due minuti per ristabilire la parità. Corner dalla sinistra, la palla passa e Tommaso Giuliani di potenza la scarica in fondo al sacco. La partita è vivace con l'undici di Marco Marchetti che al quarto d'ora sfiora il vantaggio con Edoardo Moretti calcia dalla distanza, Sami ci arriva e si salva con l'aiuto della traversa. L'equilibrio si spezza alla mezz'ora quando Giammarco Moretti detta il passaggio in profondità, si libera in slalom della difesa sammarinese e mette dentro il pallone del vantaggio ospite.

La San Marino Academy prova a reagire ma è ancora la Vis Pesaro a rendersi pericolosa al 32'. L'azione di rimessa nasce da una punizione battuta velocemente, con Giuliani che riceve palla e lascia partire il diagonale che termina sul fondo. Passano due minuti e la Vis Pesaro mette in ghiaccio la vittoria. Sami vola sulla conclusione di prima intenzione di Tosi mandando la palla in calcio d'angolo. Sul corner, la retroguardia biancazzurra con riesce a spazzare l'area di rigore, Edoardo Moretti colpisce di testa beffando il portiere che non afferra la sfera.

Prima dell'intervallo, la squadra di Bonesso prova a riaprirla con Marra che mette al centro per Balsimelli, che però non trova il colpo vincente. Si passa al secondo tempo che si apre con il bel colpo di testa di Massenzio che avrebbe potuto riaccendere le speranza biancazzurre. Dalla parte opposta Sami nega il poker ai marchigiani opponendosi all'insidiosa conclusione di Cerbini, per poi ripetersi sul diagonale di Bruno. La San Marino Academy prova a riaprirla, ma la Vis Pesaro amministra agevolmente il doppio vantaggio, imponendosi 3-1.

Paolo Crescentini

