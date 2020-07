SETTORE GIOVANILE Giovanili: ecco i tecnici della San Marino Academy

Per quanto riguarda le due squadre iscritte ai campionati regionali Professionisti, il prossimo anno sarà Fabrizio Mastini a guidare gli Under 13, mentre Enrico Belluzzi è stato confermato sulla panchina degli Under 14. Si parla, rispettivamente, delle annate 2008 e 2007, mentre i 2006, che lo scorso anno partecipavano al torneo Under 14, quest’anno faranno il salto di categoria affrontando il campionato nazionale Under 15; quest’ultima formazione sarà affidata a Matteo Magnani. Restando nelle medesime fasce di età, gli Under 13 Provinciali (classe 2008) saranno gestiti come lo scorso anno da Alessandro Astolfi; a Giuseppe Piselli gli Under 14 Provinciali (classe 2007), mentre sotto la gestione di Fabio Baschetti rimarranno i classe 2006, prossimi a disputare la seconda ed ultima stagione nel torneo provinciale Under 15. Intanto si continua lavorare per riempire tutte le altre caselle del settore giovanile della San Marino Academy.





