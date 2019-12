Giovanili: la Primavera espugna Roma; niente da fare per gli U16

Un’altra trasferta romana a note liete per la formazione Primavera. Due giornate fa fu pareggio in extremis in casa della Lazio, mentre ieri le Titane sono uscite dalla tana della Roma CF prendendosi tutta la posta in palio. Vantaggio biancoazzurro che matura all’8’ con l’acuto di Giulia Sanchi, raggiunta nel tabellino delle marcatrici dopo meno di un quarto d’ora da Laura Sietchiping Nzepa. Il tris di Eleonora Cecchini arriva a stretto giro, ma le capitoline riescono ad accorciare le distanze prima dell’intervallo con il rigore trasformato da Greta Felici. Al 58’ Lucrezia Brandizzi permette alla Roma di arrampicarsi fino al 2-3, un parziale che potrebbe cambiare al 77’, non fosse che a Cecchini, dal dischetto, non riesce il colpo del k.o. L’espulsione di Tonnicchi fra le file giallorosse rende un po’ meno gravosa la gestione di un risultato che le Titane riescono a condurre fino al fischio finale, tornando così a festeggiare una vittoria – la prima in trasferta – che in casa biancoazzurra mancava dalla terza giornata. Vincono anche le Under 15, che superano a domicilio il Ravenna con un netto 5-0, scritto dalla tripletta di Agnese Merli e dalle reti di Barbara Boschi e Angelica Scanni. Un successo che arriva dopo due sconfitte di fila e che rappresenta, per le ragazze di Valeria Canini, il miglior modo per congedarsi dal 2019. Sul fronte maschile, cinque gol all’attivo anche per gli Allievi Nazionali, che superano a pieni voti la prova Rimini ritrovando un successo smarrito alla sesta giornata. Anche allora, come ieri, i tre punti arrivarono fuori dalle mura amiche. I ragazzi di Magnani trovano il vantaggio poco prima della mezz’ora di gioco, quando a timbrare il cartellino pensa Cola. Il numero 10 biancoazzurro si fa carico anche del raddoppio, che si materializza prima che un altro elemento di casa Academy, Lazzari, si iscriva a sua volta a referto con una doppietta. Nel finale Accursi accorcia momentaneamente le distanze, ma l’ultima parola sul match è ancora della San Marino Academy, che trova il quinto gol praticamente sulla sirena. Lo firma Gatti. Fine settimana di larghi sorrisi anche per gli Under 19, che si lasciano alle spalle il k.o. del turno precedente espugnando il campo del Pietracuta. Basta un gol, ai ragazzi di Rossi, per ritrovare i tre punti: lo mette a segno Pretelli dopo appena 7’. Non altrettanto sorridente, il sabato di campionato, per i Giovanissimi Provinciali classe 2006, superati tra le mura amiche da una Marignanese che apre e chiude la pratica nello spazio di 5’, quelli che separano il gol dell’1-0 di Scrilatti da quello del 2-0 (risultato poi definitivo) di Tirincanti. Finisce invece in pareggio l’incrocio tra l’altra squadra di San Giovanni in Marignano e l’altra di San Marino – quella dei classe 2005 – iscritte al campionato provinciale Giovanissimi. In questo caso non c’è alcun gol da segnalare né da una parte né dall’altra. Sono tre, invece, le reti complessive della gara che ha visto impegnati gli Under 15 Nazionali sul campo del Rimini. Purtroppo per i ragazzi di Mastini, i nomi dei marcatori finiscono tutti sullo stesso lato del tabellone, quello dei padroni di casa, che prendono margine già nel primo tempo con gli acuti di Gerboni e Michelucci e poi, nella ripresa, chiudono a doppia mandata il successo ancora con Michelucci. Tre gol al passivo anche nel caso degli Under 14 Professionisti, regolati fuori casa da un Modena che passa al 21’ con Corneta e poi raddoppia 6’ più tardi con Pelloni, prima che Tommaso Benvenuti, nel recupero, dimezzi un ritardo che in casa Academy torna a farsi doppio un paio di giri di lancetta più tardi, quando arriva il sigillo finale di Barozzini. Modenesi che impongono la propria legge anche nella categoria Under 13, dove i ragazzi di Campana trovano il modo di bucare la difesa padrona di casa con Semperlotti, il cui gol non impedisce però ai canarini di far propria la prima frazione di gioco. Il copione si ripete anche nei due tempi restanti, ma stavolta mancano i gol da parte della formazione ospite, liquidata in entrambi i casi col risultato di 2-0. Modena più performante dei ragazzi sammarinesi anche negli shootout, chiusi sul 24-18. Il risultato finale, somma delle quattro fasi di gioco, dice 4-0. Lo stesso con il quale l’Accademia Rimini impone la legge del proprio campo nei riguardi degli Esordienti Provinciali “B”, che vanno a segno nella prima e nella terza frazione di gioco, rispettivamente con Baldacci e Mularoni, ma non riescono ad evitare tre sconfitte che, sommate al 22-23 degli shootout, valgono il poker dei padroni di casa. In un fine settimana in cui gli Allievi Provinciali non hanno giocato la gara in casa della Vis Novafeltria a causa di un inconveniente occorso al direttore di gara, gli Under 16 di Gespi sono stati costretti loro malgrado a registrare la sesta sconfitta stagionale su sei, maturata tra le mura amiche di Dogana, dove i toscani passano nel primo tempo con Maffei e poi raddoppiano nella ripresa con Cuomo, prima che Gabriele Giannini rimetta in discussione un risultato che, tuttavia, alla fine non porterà in dote ai biancoazzurri il primo sorriso stagionale.

Campionato Under 15 Serie C, 10° giornata |

Rimini - San Marino Academy 3-0

RIMINI Porcellini (dal 54’ De Michele); Gabriele, Cicconetti, Gianfrini, Lilla, Nastese, Faeti, Alvisi, Pompili (dal 54’ Lonardo), Gerboni (dal 64’ Di Pollina), Michelucci (dal 58’ Zamagni) A disposizione: Proverbio, Madonna, Campedelli Allenatore: Matteo D’Agostino

SAN MARINO ACADEMY Borasco; Caushaj, Gasperoni (dal 43’ Caddy), Molinari (dal 60’ Gualtieri), Renzi, Ciacci (dal 60’ Vici), Bertarelli (dal 35’ Bollini), Valli (dal 43’ Coita), Romuald, Gjepali (dal 49’ Sensoli), Famiglietti A disposizione: Bucci, Ugolini Allenatore: Fabrizio Mastini Arbitro: Andrea Cola di Cesena Assistenti: Simone Donati e Leonardo Console di Cesena Marcatori: 13’ Gerboni, 28’ e 52’ Michelucci

Campionato Under 16 Serie C, 6° giornata |

San Marino Academy - Cavese 1-2

SAN MARINO ACADEMY Amici; G. Giannini, Nucci, Morini (dal 41’ Pelliccioni), Vittori, Renzi, Zafferani (dal 77’ Marcello), Lisi (dal 77’ Tumidei), Solito (dal 7’ L. Giannini), Ancora (dal 62’ Gasperoni), Terenzi A disposizione: Battistini Allenatore: Antonio Gespi

CAVESE A. Somma; Ingenito (dal 76’ Villani), Maffei (dal 64’ Verola), Sulpietro, P. Somma, Anzano, Sessa (dal 48’ Balzano), Scognamiglio (dal 48’ D’Amore), Cuomo (dal 76’ Lamontagna), Falco (dal 64’ Cifariello), Cavaliere (dal 76’ Bosfa) A disposizione: Vitolo, Velotti Allenatore: Corrado Pianese Arbitro: Francesco Riccardi di Rimini Assistenti: Emanuele Sartini e Samuele Casali di Rimini Marcatori: 18’ Maffei, 54’ Cuomo, 69’ G. Giannini Ammoniti: Gasperoni, Tumidei

Campionato Under 17 Serie C, 10° giornata |

Rimini - San Marino Academy 1-5

RIMINI Lazzarini; Tiraferri, Mengucci (dal 57’ Michelucci), Aprea (dal 74’ Fabbri), Bartolucci, Sardaro (dal 74’ Polverelli), Pavani, Guidi (dal 57’ Bottini), Travagliati (dal 66’ De Cotiis), Venerandi (dal 57’ Pascucci), Accursi A disposizione: Mancini, Zammarchi, Tamagnini Allenatore: Gabriele Vanni

SAN MARINO ACADEMY Crescentini; Severi, M. Pasolini, Castellani (dal 66’ Renzi), Giambalvo (dal 76’ Sarti), Luvisi, Lazzari, Dolcini (dall’83’ Canarini), D’Addario (dal 66’ Gatti), Cola, F. Pasolini (dal 76’ Ercolani) A disposizione: Cervellini Allenatore: Matteo Magnani Arbitro: Marco Arienti di Cesena Assistenti: Federico Lombardi e Francesco Troianiello di Forlì Marcatori: 29’ e 48’ Cola, 55’ e 72’ Lazzari, 75’ Accursi, 81’ Gatti Ammoniti: Bartolucci

Campionato femminile Primavera, 9° giornata |

Roma CF – San Marino Academy 2-3

ROMA CF Trezza; Sumabong (dal 77’ Macchella), Corsini, Baci (dal 77’ Riccheo), Peri, Di Salvo, Felici, Boldrini, Brandizzi, Conti, Tonnicchi A disposizione: Cristofori, Ciarlo, Faller Allenatore: Fabrizio Capone

SAN MARINO ACADEMY Piazzi; Naghi, Casali, Gennari (dal 72’ Grandoni), Paolini, A. Zaghini, Sanchi, Giuliani, Sietchiping Nzepa, Cecchini, Prencipe (dal 56’ Generali) A disposizione: Bedetti, D’Orazio Allenatore: Filippo Zaghini Arbitro: Daniele Galderisi di Albano Laziale Assistenti: Stefano Corrado e Gianpaolo Viglianti di Formia Marcatori: 8’ Sanchi, 22’ Sietchiping Nzepa, 25’ Cecchini, 34’ rig. Felici, 58’ Brandizzi Ammoniti: Tonnicchi, Naghi, Riccheo Espulsi: Tonnicchi

