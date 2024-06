CALCIO GIOVANILE Giovanili: Titano Academy ko in finale in Croazia

Bella esperienza per i giovani della Titano Academy rappresentati dal Tre Fiori al torneo di Fasana in Croazia. La squadra giovanile sammarinese è arrivata fino alla finale cedendo ai pari età dell’ Istria per 2-0.

