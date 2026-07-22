Giovanni Bonini confermato alla guida del Tre Penne

Il tecnico sammarinese aveva preso il posto di Nicola Berardi nell’ottobre 2025, guidando il Tre Penne in una lunga serie di risultati positivi che hanno permesso alla squadra di chiudere al terzo posto la regular season, restando in corsa fino alle ultime giornate con Tre Fiori e Virtus. Sulla riconferma, Bonini commenta: “Sicuramente fa piacere, perché significa che il lavoro svolto negli ultimi sei mesi della scorsa stagione è stato apprezzato, anche se non si è concluso con la vittoria di un trofeo, che rappresentava uno degli obiettivi della società”.

Dopo una lunga carriera da calciatore, Bonini ha iniziato il proprio percorso in panchina come vice allenatore alla San Marino Academy e alla Juvenes/Dogana, prima di fare ritorno al Tre Penne. È stato proprio il club di Città ad affidargli, per la prima volta, il ruolo di allenatore capo. Ripensando ai mesi trascorsi alla guida della squadra, il tecnico sottolinea: “Della stagione passata mi porto dietro soprattutto il percorso compiuto dalla seconda metà di dicembre in poi, reso possibile da ciò che siamo riusciti a costruire all’interno del gruppo”. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 27 luglio, con una prima fase dedicata ai test fisici e atletici. “Ora non vedo l’ora di ricominciare – prosegue Bonini –. Gli obiettivi sono quelli che una società come il Tre Penne si pone ogni anno: competere ai massimi livelli in tutte le competizioni. Scenderemo in campo con l’ambizione di vincere ogni partita e conquistare più punti possibile.

La nuova stagione porterà diverse novità e sono convinto che tutti i ragazzi, tra nuovi arrivi e confermati, sapranno dare il loro contributo per riportare il Tre Penne dove merita”. Faranno parte dello staff tecnico il vice allenatore Andrea Golinucci, arrivato lo scorso dicembre dopo le esperienze al fianco di Mattia Gori ad Alfonsine, Correggese, Sasso Marconi e United Riccione; il preparatore atletico Domenico Petrocca, già protagonista con la primavera del Crotone, poi Bellaria, Rimini, Sammaurese, La Fiorita e 4 anni nelle giovanili del Cesena, oltre a collaborare già da due anni con Città; il preparatore dei portieri Nicola Genghini e il fisioterapista Marco Pellaccia, nuovo ingresso nello staff per la stagione 2026/2027.







