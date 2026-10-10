Girolomoni: "Gol meritato, sono contento per Joas". Antonioli: "Avevamo il pari a portata di mano"

Il Tre Fiori fatica ma alla fine piega 1-0 il San Giovanni, grazie alla rete di Van Nek all'84°. "Forse anche nel primo tempo abbiamo creato - commenta il tecnico Danilo Girolomoni - a fine primo tempo ho chiesto di abbassarci un po' di più e cercare di avere un po' di più campo alle spalle da attaccare, visto che il San Giovanni ha fatto una partita molto molto buona, giocata per lo più nella sua metà campo, ma in maniera molto molto organizzata, quindi ci ha creato molte difficoltà. Nel primo tempo abbiamo trovato poche volte la via del tiro, la via della conclusione, anche se abbiamo palleggiato tanto, ci mancava un po' di campo e abbiamo cercato di trovarlo nel secondo tempo, infatti l'abbiamo ottenuto e poi è arrivato anche il gol. Sono contento per Joas, il ragazzo è qui con noi da quest'anno, si allena sempre, ha trovato finora poco spazio e se lo merita davvero come se lo meritano gli altri. Lui è sempre stato lì a lavorare quindi bene, doppiamente contento".

"Ce l'avevamo lì a portata di mano - dice il tecnico del San Giovanni, Matteo Antonioli - l'avevamo preparata bene, infatti i ragazzi si sono applicati, hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto. Hanno fatto una partita di personalità, perché quando vai a affrontare squadre di questo livello, di questo blasone, non è facile, hanno giocatori importanti, qualità importanti. Noi siamo una squadra molto molto giovane, secondo me abbiamo ampi margini di miglioramento, quindi sono molto contento della prestazione. Ahimè il risultato non ci ha regalato punti, però, siamo su una strada buona, con queste prestazioni sono convinto che contro altre avversarie possiamo toglierci delle belle soddisfazioni".







