CAMPIONATO SAMMARINESE Girolomoni: "Per lo scudetto lotta a tre", Santi: "Vogliamo i playoff" I commenti dell'allenatore del Tre Fiori e del capitano del Pennarossa dopo lo 0-0 nel recupero del 15° turno

Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno Danilo Girolomoni, allenatore del Tre Fiori, dopo lo 0-0 con il Pennarossa. Se, da un lato, c'è da registrare uno stop che fa riavvicinare Virtus e Tre Penne, dall'altro continua l'imbattibilità in campionato della squadra gialloblù, che tiene inviolata la porta per la nona volta di fila: "Innanzitutto continuiamo il trend positivo, perché comunque un punto l'abbiamo fatto - commenta -. Continuiamo a tenere la porta inviolata e questa è una buona cosa. I ragazzi hanno fatto il possibile. Credo che il migliore in campo sia stato Filippo Tordella, il loro portiere, che ha fatto due interventi strepitosi. Poi il Pennarossa è una buonissima squadra, sta bene in campo, è molto dinamica e quindi ci è messo in difficoltà. Abbiamo cercato di fare il massimo, questa volta ci siamo riusciti per metà, va bene così".

Entrate nell'ultimo terzo del campionato con tre punti sulla Virtus, sei sul Tre Penne. Come vedi quest'ultima parte di anno?

"Credo che sia ancora tutto aperto perché i punti di distacco sono pochi, le partite sono tante. Le squadre dietro di noi sono attrezzate, noi siamo attrezzati, quindi penso che sarà una sfida a tre fino all'ultima giornata".

Nel Pennarossa, reduce da un periodo molto complesso ma autore di due ottime prestazioni di squadra contro Tre Penne e Tre Fiori, ci sono soddisfazione e rinnovata convinzione nei propri mezzi. A dirlo è il capitano, Filippo Santi: "Già nella scorsa partita, col Tre Penne, avevamo affrontato il primo tempo a viso aperto, andandoli a prendere anche altri, che è una cosa che ci chiede il mister, perché noi non dobbiamo avere paura di nessuno e giocarcela con tutti. Poi, forse, accusando un po' di stanchezza nel secondo tempo, ci siamo abbassati, però senza correre chissà quali rischi. Forse, se avessimo anche gestito qualche ripartenza in maniera diversa, avremmo anche potuto segnare".

Due partite che chiudono un periodo complicato: per voi l'obiettivo playoff è ancora vivo?

"Sì, assolutamente, è ancora molto vivo, nonostante avessimo fatto qualche prestazione non ottimale, soprattutto con il Fiorentino, dove ci siamo fatti rimontare quando eravamo in vantaggio 2-0. Magari alcune squadre potevano disunirsi, noi invece abbiamo cercato di rifare gruppo, riunirci e remare tutti dallo stesso lato. Adesso arriveranno partite del nostro livello, con squadre che fanno parte del nostro campionato: vogliamo giocarcela alla pari con tutte e portare a casa più punti possibili da qui alla fine".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: