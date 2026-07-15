Girolomoni: "Questa partita cambia il modo di pensare di tutti"

Il commento dell'allenatore del Tre Fiori Danilo Girolomoni nel dopo partita contro Larne:



La partita di oggi cambia forse il modo di pensare di tutti, siamo venuti qua a comandare, credo che dobbiamo essere orgogliosi, non solamente noi del Tre Fiori, ma penso, non voglio essere arrogante perché non lo sono, mi conoscete, ma penso che siamo venuti qua a cercare di comandare il gioco, a fare la nostra partita, andandogli a prendere alti, concedendo anche tanto campo aperto, li abbiamo messi in difficoltà. Normalmente le squadre sanmarinesi vanno sempre a mettere su barricate perché sembra che arrivano degli alieni, è vero, forse sono degli alieni, ma se magari abbiamo un po' più di coraggio che quello che ho chiesto ai ragazzi oggi, ce la possiamo giocare anche noi, ci manca solo il prossimo step per tutto il movimento.

Prima di quella espulsione, che ovviamente ha cambiato la gara per 60 minuti, avete forse creato più occasioni voi di loro?

Credo che la partita l'abbiamo fatta più noi, li abbiamo messi in difficoltà, le uniche occasioni che hanno avuto sono venuti tutti su calcio da fermo, il gol viene su un calcio di punizione, comunque una situazione da fermo, poi espulsione, rigore, seconda espulsione, nonostante questo siamo riusciti ancora a creare un gol sbagliato da un metro dalla porta, altre occasioni comunque li abbiamo messi sotto anche 10 contro 11, 9 contro 11, ci abbiamo provato fino al 92esimo, cosa ti devo dire, abbiamo fatto una partita strepitosa.

Le variazioni tattiche di uomini nell'undici di partenza che hai studiato hanno dato i frutti che speravi?

Sì, ma non perché ho cambiato uomini, perché quelli che avevano fatto l'andata erano stati strepitosi, ho voluto qualche caratteristica diversa, anche perché pensavo di poter arrivare anche oltre, quindi magari portarla anche supplementare ai rigori, allora ho voluto tenermi qualche arma, proprio l'atteggiamento tattico che abbiamo avuto al ritorno ha cercato di sorprenderli, i ragazzi mi hanno seguito, non era facile perché poteva sembrare un massacro, invece è stata una partita eccezionale.

E adesso però il percorso europeo continua, sono buoni segnali in vista della Conference?

Sì, vediamo, andiamo al terzo turno di Conference, quindi affronteremo una squadra probabilmente fortissima, vedremo che ci capiterà, proveremo sempre a affrontarla con la massima umiltà, con la massima determinazione, con la fame che ci contraddistingue, cercando di portare il nostro gioco e cercando comunque il massimo rispetto dell'avversario che incontreremo.









