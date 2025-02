CAMPIONATO SAMMARINESE Girolomoni: "Questo è uno step di maturità". Gasperoni : "Peccato per l'espulsione di Palazzi" Girolomoni elogia la sua squadra. Per il Tre Penne ha parlato il vice Alex Gasperoni con il tecnico Nicola Berardi anche oggi in tribuna squalificato

Danilo Girolomoni allenatore Tre Fiori “Devo fare un plauso gigantesco ai miei ragazzi che hanno dato tutto, hanno giocato una partita strepitosa e poi abbiamo ottenuto il risultato, quindi tanto di cappello a loro, non a quelli che sono andati in campo nei primi undici, ma a tutta la rosa che è con noi. Tra l'altro in rimonta, dopo aver subito il primo gol, dopo essere andati sotto e naturalmente capitalizzando al massimo l'espulsione comunque che ci stava nei confronti del giocatore del Tre Penne. Non è facile andare sotto con una squadra come il Tre Penne e potrebbe uccidere chiunque. Siamo stati bravi e quindi credo che abbiamo fatto uno step di maturità che ancora ci mancava e ci dà ancora più forza per guardare la fine del campionato.

Alex Gasperoni vice allenatore Tre Penne: “Abbiamo provato a fare dei cambi a fine primo tempo per cambiare un po' la partita, purtroppo dopo 3-4 minuti c'è stato l'episodio di Mirko, su un errore purtroppo ha dovuto fermare l'avversario e l'ha buttato fuori. Non posso dire altro che i ragazzi hanno fatto una prestazione incredibile in dieci, non hanno mai mollato fino alla fine e forse con un pizzico di fortuna se una palla andava dentro invece che sul palo erano gli ultimi dieci minuti divertenti da giocare. Ovviamente erano tre punti importanti in una partita, uno scontro diretto per il terzo posto. Sì, noi ultimamente stavamo facendo bene, abbiamo risalito un po' la classifica, uno scontro diretto importante, però sappiamo che bisogna affrontare partita dopo partita, andiamo avanti sulla nostra strada, abbiamo un obiettivo importante che è la Coppa e ci prepariamo al meglio per affrontare quella partita.

