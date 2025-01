CAMPIONATO SAMMARINESE Girolomoni: "Sono soddisfatto perchè era la prima dopo la sosta". Tognacci: "Troppi errori individuali" Il Tre Fiori batte 2-0 il San Giovanni e inizia il 2025 nel migliori dei modi

Il tecnico del Tre Fiori Danilo Girolomoni fa i complimenti ai suoi ragazzi per la concentrazione mantenuta per tutto l'incontro, non era facile - sostiene- soprattutto perchè era il primo incontro dopo la sosta. L'allenatore del San Giovanni Marco Tognacci parla di troppi errori individuali.

