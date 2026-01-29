CAMPIONATO SAMMARINESE Girolomoni: "Tre punti d'oro". Selva: "Gol allo scadere ci ha un condizionato"

Il Tre Fiori torna in vetta da solo col 3-0 sul Cosmos e il tecnico gialloblu Danilo Girolomoni si gode il risultato: "È andata bene che siamo riusciti a chiudere il primo tempo proprio all'ultimo secondo segnando, quindi siamo andati a riposo sull'1-0. È un buon vantaggio e abbiamo messo a posto alcune cose che non andavano, che mi piacevano poco. I ragazzi sono stati bravi poi a riportarle in campo nel secondo tempo e abbiamo chiuso la partita, credo meritatamente. Anche perché penso che era molto difficile oggi. Uno, perché partivamo da sei minuti, comunque è una cosa un po' strana. Due, perché davanti avevamo una squadra che secondo me è molto attrezzata sia nei singoli che nel collettivo. È andata bene e quindi credo che siano tre punti d'oro".

"Prendere guarda allo scadere del primo tempo ci ha un po' condizionato, dopo c'è stata un'altra partita - sottolinea l'allenatore del Cosmos, Andy Selva - Secondo me stiamo facendo bene. È chiaro, non sono queste le partite che tocca vincere. Ci aspettano sfide sicuramente più impegnative e adesso stiamo facendo un percorso. Con i nuovi dobbiamo ancora cercare la quadratura e quindi ci dispiace solamente per il risultato. Perché è un risultato che secondo me è abbastanza bugiardo, però nettamente a favore loro".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: