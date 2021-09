Girone I: vince l'Ungheria, pari tra Polonia e Inghilterra

Almeno per un mese l'Albania si potrà godere il secondo posto del Gruppo I. Si, perché la Polonia ferma l'Inghilterra – dopo 5 vittorie consecutive dei vice-campioni europei – ma non basta per mantenere la posizione che, alla fine, varrà i play-off per andare al Mondiale. I “Tre Leoni” passano con la botta da fuori di Harry Kane ma, in pieno recupero, Szymanski raccoglie il cross di Lewandowski e lo tramuta nell'1-1 che regala ai ragazzi di Paulo Sousa un punto che potrebbe essere fondamentale nella corsa alle spalle degli inglesi.

Volata finale a cui non vuole rinunciare nemmeno l'Ungheria di Marco Rossi che soffre più del previsto ma supera Andorra di misura. E' già 2-0 dopo i primi 18 minuti: Szalai trasforma il rigore del vantaggio, Botka salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e la infila alle spalle di un incolpevole Alvarez. I pirenaici non mollano e nel finale spaventano i padroni di casa con il centro di Llovera. Il risultato, però, non cambierà più e l'Ungheria è a due punti dall'Albania.