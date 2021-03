Giudice Sportivo: Domagnano - Cailungo 0-3 a tavolino

Non cambia nulla dal punto di vista del risultato del campo, il Cailungo si era imposto con il punteggio di 3-2, però il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta per 3-0 al Domagnano e 1000 euro di multa, nel comunicato ufficiale si legge: "per irregolarità amministrativa nella gestione del controllo tamponi del gruppo".

