CAMPIONATO SAMMARINESE Giudice sportivo: tre giornate ad Amati, due a Bobo Gori Fermati per un turno Roberto Di Maio e Massimo Goh

Mano pesante del giudice sportivo nel campionato sammarinese. Squalificati per una giornata Roberto Di Maio e Massimo Goh, protagonisti del convulso finale tra Cosmos e Tre Fiori. Nel prossimo turno di campionato la squadra di Nicola Berardi dovrà fare a meno anche di Simone Loiodice, per doppia ammonizione. Le squalifiche più pesanti riguardano dirigenti e allenatori. Tre giornate di squalifica per Daniele Albani, dirigente della Virtus e Manuel Amati, allenatore della Juvenes/Dogana. Due giornate di squalifica per Massimo Gori, tecnico del Pennarossa e un turno di stop per Danilo Girolomoni, allenatore del Faetano.

