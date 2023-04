FUTSAL Giudice Sportivo: un anno di squalifica a Rinaldi del Pennarossa Futsal

Giudice Sportivo: un anno di squalifica a Rinaldi del Pennarossa Futsal.

Un anno di squalifica per il giocatore del Pennarossa Futsal Federico Emmanuel Rinaldi. È quanto riportato dal comunicato ufficiale, dopo la partita del campionato sammarinese di futsal giocata ieri. Il giocatore biancorosso non potrà scendere in campo fino al 30 aprile 2024 per aver "aggredito l'arbitro" al termine della partita Pennarossa-Libertas. Tre giornate di squalifica per Michele Rastelli per offese nei confronti degli arbitri e 200 euro di multa per comportamento antisportivo del preparatore atletico. Tre giornate di squalifica anche per Nicola Albani del Murata per doppia ammonizione e offese verso gli arbitri.

Per quanto riguarda gli spareggi del campionato sammarinese, sono tre le giornate di squalifica per Alberto Girotti, tecnico della Juvenes/Dogana per offese nei confronti di un giocatore avversario. Un turno di stop a testa per Angelo Faetanini e Filippo Maria Baffoni del Domagnano. Alla Juvenes/Dogana anche 180 euro di multa per comportamento antisportivo di un collaboratore tecnico.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: