SERIE A FEMMINILE Giulia Baldini e Raffaella Barbieri stendono la Pink Bari La San Marino Academy batte in rimonta 4-2 le squadra pugliese e si porta a 8 punti in classifica.

La cornice del San Marino Stadium per l'ultima del 2020 della San Marino Academy, in una partita decisiva per la lotta salvezza. Si parte con il minuto di raccoglimento per ricordare Paolo Rossi. Ottimo l'avvio delle ospiti che dopo 4 minuti si portano in vantaggio con Asa Emelie Helmvall. La giocatrice svedese parte sul filo del fuorigioco, progressione da centometrista per ritrovarsi davanti a Ciccioli in uscita. La Pink Bari è già avanti a San Marino. La velocità dell'attaccante pugliese è l'arma in più in questa prima fase della partita. Questa volta Ciccioli salva tutto e tiene a galla le Titane. Menin prova a sfondare sulla destra, il tiro/cross non crea problemi a Myllyoja. Dall'altra parte Matouskova controlla e tira, palla alta sopra la traversa. C'è ancora una super Ciccioli a tenere aperta la partita quando risponde alla grande sulla conclusione di Sule. Ciccioli e Carozzi sono le due migliori nella prima parte di gara della San Marino Academy che fa fatica ad entrare in partita. La Pink Bari perde Silvioni per infortunio, al suo posto Ketis. Baldini ci prova di testa su calcio d'angolo, la palla finisce larga. In chiusura di tempo il lampo biancoazzurro, su Menin è fallo netto, ma il direttore di gara lascia proseguire per il vantaggio, la palla arriva a Giulia Baldini che la mette forte sul palo lontano. E' il gol del pareggio. Prima rete in questa stagione per la numero 7 del Titano che vale l'1-1 all'intervallo.

La ripresa ricalca il primo tempo, con la squadra ospite che riparte all'attacco e dopo cinque minuti ancora Asa Emelie Helmvall riporta in vantaggio la Pink Bari, con una conclusione da dentro l'area che supera Ciccioli. A questo punto la San Marino Academy inizia a giocare. Muya sulla sinistra mette in difficoltà la biancorosse. Sul cross, il colpo di testa di Menin è alto. Il pareggio la San Marino Academy lo trova con Raffaella Barbieri al 63' direttamente su calcio di punizione. La numero 45 segna la terza rete in campionato. Di là nessun problema per Ciccioli sulla punizione di Weston. Minuto 73, Baldini sfonda sulla sinistra e entra palla al piede in area. Novellino la tocca e finisce a terra. Il direttore di gara concede il rigore. Sulla palla Raffaella Barbieri che fa doppietta e sorpasso San Marino.

Le biancoazzurre crescono. Barbieri ci prova anche su azione, Myllyoja respinge. Poi tocca a Chandarana da fuori, palla alta. Si arriva all'82' quando Muya viene stesa da Lea. Sul dischetto ancora Raffaella Barbieri che firma il 4-2 e una stupenda tripletta personale, quinto gol e in campionato e San Marino Academy alla sosta con 8 punti in classifica a +5 proprio sulla Pink Bari. In un anno stranissimo, almeno è un dolce Natale per il calcio femminile targato San Marino Academy.



