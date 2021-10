FEMMINILE Giulia e Alice Zaghini in Nazionale Under 17 Le due calciatrici della San Marino Academy convocate per il raduno in vista del Campionato Europeo

C'è anche un po' di San Marino nelle Nazionale under 17 di Nazzarena Grilli. A rappresentare la San Marino Academy ci saranno infatti Alice e Giulia Zaghini. Le due calciatrici biancoazzurre sono state selezionate nel gruppo delle 24 convocate in vista del raduno di preparazione al Round 1 di qualificazione al Campionato Europeo, in programma dal 22 al 28 ottobre in Svezia quando la squadra azzurra affronterà le pari età di Galles, Svezia e Francia.

