Giulianelli: "Ci meritiamo di poter sognare ancora"

L'intervista del Presidente della Virtus Pier Domenico Giulianelli

Il Presidente della Virtus Pier Domenico Giulianelli ringrazia i ragazzi e rilancia dopo la bella prova in Conference League.

"I 2 minuti in cui l'arbitro aspettava di sapere fosse fuorigioco o no sono stati da cardiopalma perché il risultato poteva essere forse un po' troppo penalizzante. Il 2-1 è un risultato non dico giocabile, però un pensierino si può fare. Il 3-1 poteva diventare molto più importante per loro e non per noi. Abbiamo in tasca tutto quello che ci serve per poter dire ce la giochiamo giovedì. Il risultato ci permette di fare un pensierino a giovedì prossimo.

Sulla squadra in generale non sono contento, sono contentissimo. Sono stati 11 leoni dentro al campo, ma soprattutto anche quelli fuori dal campo, perché quando sono entrate hanno dato il loro contributo. Tutti quanti assolutamente sono encomiabili di quello che hanno fatto finora".







