L'intervista a Pier Domenico Giulianelli, presidente della Virtus

"Per noi sarebbe stata la prima volta". Lo dice per due volte il Presidente della Virtus Pier Domenico Giulianelli, confermando tutta l'amarezza per la lettera della Uefa ricevuta dalla società neroverde ieri, e chi di fatto esclude la Virtus dalla Conference League e favorisce La Fiorita.

Nel video la sua intervista