Giulianelli pilota la Virtus verso il ritorno

Nel servizio l'intervista al Presidente della Virtus Pier Domenico Giulianelli

Il secondo volo della storia della Virtus in Champions League dura poco più di un tempo di una partita, con la squadra neroverde decollata alle 11 dall’aeroporto di Rimini è atterrata regolarmente a Mostar senza alcun intoppo. Un charter diretto, con l’equipaggio che ha ospitato in cabina di pilotaggio il Presidente della Virtus, Pier Domenico Giulianelli. Mostar bollente, con il termometro che segna 36 gradi. Il caldo sarà un avversario in più per una Virtus che farà tutto quello che è nelle proprie possibilità per rientrare a San Marino senza sfigurare, come già fatto all’andata.

Lo 0-2 in favore dello Zrinjski Mostar è stato un passivo troppo pesante rispetto a quello che si è visto in campo nella gara di andata, dove i bosniaci hanno mostrato una maggior condizione fisica, anche e soprattutto in virtù del fatto che il loro campionato è alle porte: prima giornata il 25 luglio. Sul volo non è salito il capitano Manuel Battistini, bloccato a casa dal motivo più bello: è nata la sua seconda figlia. Congratulazioni alla famiglia Battistini. Assenti anche Alessandro Golinucci, Umberto De Lucia e Roberto Sabato, infortunato ma che ha voluto ugualmente far parte del gruppo. La partita, valevole per il turno preliminare di Champions League, si gioca domani sera alle ore 21 allo stadio Bijeli Brijeg di Mostar.