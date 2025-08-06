Giulianelli: "Sono esperienze che auguro a tutte le squadre del nostro campionato"

Il Presidente della Virtus Pier Domenico Giulianelli

Queste le parole del Presidente della Virtus Pier Domenico Giulianelli:

"Degli avversari veramente io conosco molto poco. So che la squadra e lo staff hanno dato un'occhiata e quant'altro. Ho visto un po' i risultati, quindi dico, penso positivo".

Per la tua scaramanzia di arrivare tardi allo stadio, come fai?

"Eh, questo è un casino. Di solito durante l'anno, sempre durante tutte le partite, arrivo sempre qualche minuto dopo. In questo caso, col fatto che svolto tutti insieme con il pullman, rimango là e cerco di non stare all'interno dello spogliatoio, questo è certo. Comunque ecco",

"Queste esperienze ripagano un po' di tutto il sacrificio che voi dirigenti fate:

"Assolutamente ripagano. Come dico sempre, e lo ridico, questa è un'esperienza che tutte le squadre del campionato sammarinese dovrebbero poter fare e poter accedervi, insomma. È un'esperienza bellissima che per il calcio sammarinese alla fine viene trattato come una delle grandi squadre nel panorama internazionale".

L'esperienza che auguri a tutti, però voi vincete volentieri e le fate volentieri;

"Adesso diciamo che siamo noi sull'onda e quindi cerchiamo di cavalcarla il più possibile".









