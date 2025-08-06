TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:46 Esodo estivo, traffico da bollino nero nel fine settimana. Sole in tutta Italia, con picchi fino a 38 gradi in Emilia-Romagna 19:16 Rinuncia alla cittadinanza d'origine: possibile proroga per i sammarinesi naturalizzati 18:52 Sciopero bagnini a Rimini, la Prefettura: “Nessuna precettazione” 18:10 SdS Beccari: per il riconoscimento dello Stato di Palestina “non necessariamente dobbiamo arrivare a dicembre” 17:58 Scossone al campionato sammarinese: La Fiorita -5; Murata -9 16:45 Il San Marino debutta a Cattolica con il Termoli nel Girone F 16:05 Vendemmia iniziata anche a San Marino, l'enologo: "Ci aspettiamo una buona produzione" 15:56 Furti in casa, in estate cresce il rischio. I consigli della Gendarmeria: "Niente foto sui social in tempo reale" 15:49 Attirare nuovi flussi turistici: la Provincia di Rimini getta le basi 15:40 "I CapiFamiglia" presentano la richiesta di Referendum Consultivo sull’associazione all’Unione Europea
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Giulianelli: "Sono esperienze che auguro a tutte le squadre del nostro campionato"

Il presidente della Virtus crede nelle possibilità dei suoi ragazzi

di Roberto Chiesa
6 ago 2025
Il Presidente della Virtus Pier Domenico Giulianelli

Queste le parole del Presidente della Virtus Pier Domenico Giulianelli:

"Degli avversari veramente io conosco molto poco. So che la squadra e lo staff hanno dato un'occhiata e quant'altro. Ho visto un po' i risultati, quindi dico, penso positivo".

Per la tua scaramanzia di arrivare tardi allo stadio, come fai?

"Eh, questo è un casino. Di solito durante l'anno, sempre durante tutte le partite, arrivo sempre qualche minuto dopo. In questo caso, col fatto che svolto tutti insieme con il pullman, rimango là e cerco di non stare all'interno dello spogliatoio, questo è certo. Comunque ecco",

"Queste esperienze ripagano un po' di tutto il sacrificio che voi dirigenti fate:

"Assolutamente ripagano. Come dico sempre, e lo ridico, questa è un'esperienza che tutte le squadre del campionato sammarinese dovrebbero poter fare e poter accedervi, insomma. È un'esperienza bellissima che per il calcio sammarinese alla fine viene trattato come una delle grandi squadre nel panorama internazionale".

L'esperienza che auguri a tutti, però voi vincete volentieri e le fate volentieri;

"Adesso diciamo che siamo noi sull'onda e quindi cerchiamo di cavalcarla il più possibile".





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.