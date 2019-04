Giuseppe Galderisi ospite a Cpiace

Giuseppe Galderisi sarà ospite lunedì a Cpiace. Tecnico del Gubbio in serie C dal novembre scorso, ha indossato le maglie di Juventus, Verona, Lazio, Milan e Padova. In bianconero ha vinto due scudetti (1980/81 e 1981/82) e una Coppa Italia. Con la maglia del Verona ha partecipato alla storica conquista dello scudetto 1984/85, con 11 reti in 29 presenze. Dopo il ritiro del 1997 ha allenato numerosi club come Avellino, Pescara, Arezzo e Salernitana e Lucchese.